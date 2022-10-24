Международный конкурс художников и литераторов пройдет в Коломне | 360°

Подмосковье 24 октября 2022, 12:49 Международный конкурс художников и литераторов пройдет в Коломне

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В Подмосковье объявили десятый открытый международный конкурс, в результате которого можно получить грант арт-резиденции в Коломне. На эти средства можно будет начать собственный проект в визуальном искусстве или литературе. Конкурс начинается уже сегодня, 24 октября. Его проводит музей-резиденция «Арткоммуналка. Ерофеев и другие».

Участниками такого конкурса смогут стать многие работники искусства. Например, художники или авторы текстов. Основная задача такого мероприятия — оказать посильную поддержку самым интересным проектам, которые по духу подходят к самым интересным веяниям во всем современном искусстве.

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Победители смогут не только получить внушительный грант, но и смогут работать в самой резиденции. В конце года все те проекты, которые действительно удастся реализовать, войдут в специальный каталог. Заявку на этот конкурс можно будет подавать примерно еще месяц — до 21 ноября 2022 года. В самой же «Арткоммуналке» еще с 2011 года трудились больше ста авторов, которые смогли внести большой вклад в художественную и литературную культуру страны.

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