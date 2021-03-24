Международный конкурс гусляров стартовал в Пушкино

В Московской области 22 марта стартовал Международный конкурс исполнителей на гуслях и многострунных безгрифных инструментах. «Кубок Подмосковья» начался 22 марта и продлится до 4 апреля. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства культуры региона.

Конкурс из регионального превратился в одно из престижных состязаний для всех исполнителей на многострунных безгрифных инструментах.

На мероприятие приезжают гусляры со всей России, цимбалы из Белоруссии, сходные с гуслями инструменты из стран Прибалтики, многострунные инструменты из Азии.

В этом году из-за пандемии конкурс проводят дистанционно. На участие в состязаниях прислали почти 90 заявок. Свое мастерство покажут солисты и ансамбли из разных регионов России, а также из Белоруссии, Литвы и Венгрии.

Россию на конкурсе представляют музыканты из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Перми, Петрозаводска, Краснодарского края и даже с Сахалина. И, конечно, внушительную команду подготовили учебные заведения из Пушкино.

В жюри входят известные музыканты из России и из-за границы. Председателем стал заслуженный артист РФ, профессор РАМ имени Гнесиных Виктор Маляров.

Результаты конкурса станут известны на гала-концерте и церемонии награждения 4 апреля. Мероприятие проведут в Большом зале Московского областного музыкального колледжа имени С. С. Прокофьева.

Посмотреть трансляцию гала-концерта смогут все желающие. На мероприятии сыграет Оркестр русских народных инструментов колледжа с художественным руководителем Иваном Виноградовым.