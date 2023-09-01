Подмосковье 01 сентября 2023, 02:00 Международный яблочно-книжный фестиваль пройдет в Коломне в сентябре Unsplash

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На 20 площадках Коломны 2 и 3 сентября пройдет XI Международный яблочно-книжный фестиваль. Его главной темой станет «Дом, который…» — разговоры и размышления на тему, что каждый представляет в своем жилье.

Как сообщили в Министерстве культуры и туризма Подмосковья, фестиваль посетят представители 40 ведущих издательств России, а также писатели, художники, дизайнеры, музыканты и другие творческие люди. Гостей ждут презентации книжных новинок, спектакли, концерты и многое другое.

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Фермерский рынок дополнит общую картину фестиваля. Свою продукцию представят местные производители и садоводы-любители.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что с помощью портала welcome.mosreg.ru удобно находить информацию обо всех достопримечательностях и культурных событиях в регионе.

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