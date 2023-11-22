Подмосковье 22 ноября 2023, 14:13 Международный географический диктант прошел на 15 площадках в Солнечногорске Пресс-служба администрации г.о. Солнечногорск

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Жители Солнечногорска написали «Географический диктант». Международная акция прошла на 15 площадках городского округа. Результаты будут известны 12 декабря.

Русское географическое общество проводит просветительскую акцию в девятый раз. Одной из площадок акции стала Центральная детская библиотека имени Бориса Васильева. Здесь диктант написали 14 участников в возрасте от 25 до 65 лет.

Пресс-служба администрации г.о. Солнечногорск

В рамках географического диктанта участники акции ответили на 40 вопросов. Первая часть содержит вопросы по общеизвестным фактам, а задания второй части требуют использования логики и смекалки. На написание диктанта выделили 45 минут.

«Нововведением „Географического диктанта-2023“ стали вопросы, посвященные теме „Человек и география“, приуроченные к отмечаемому Году педагога и наставника», — рассказал заместитель главы администрации городского округа Солнечногорск Николай Минаев.

Результаты будут опубликованы на сайте 12 декабря. Отметим, что данная акция проводится с 2015 года по инициативе президента России Владимира Путина.

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