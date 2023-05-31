Подмосковье 31 мая 2023, 08:13 Международный форум предпринимателей прошел в Химках

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Более 70 бизнесменов стали участникам международного форума предпринимателей в Химках. Участие в нем принимали представители России, Белоруссии, Армении, Киргизии и Сенегала.

Крупные предприниматели из сфер производства товаров и услуг, а также представители малого и среднего бизнеса встретились для обмена опытом и налаживания связей для будущего сотрудничества.

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«Такие встречи показывают, что наша страна и наши люди вышли на новый этап экономического развития, несмотря на все сегодняшние трудности. Для того, чтобы сделать бизнес успешным, нужно обладать большими знаниями, ответственностью и уверенностью в себе», — отметила депутат Государственной Думы Ирина Роднина.

Представители банковской сферы, PR-специалисты и юристы провели для предпринимателей лекции и мастер-классы.

Идею бизнес-форума предложил муниципальный депутат Артур Каримов.

«После основных событий форума прошел круглый стол, где депутат Госдумы Александр Спиридонов и депутат Национальной ассамблеи Республики Сенегал Серин Абдоу Мбаке подписали ряд соглашений по поддержке двустороннего сотрудничества в предпринимательской сфере. Серин Абдоу Мбаке выразил слова благодарности главе городского округа Химки Дмитрию Волошину за поддержку образовательной инициативы», — рассказал Артур Каримов.

Подобный международный форум прошел в Московской области впервые. Депутат Госдумы Александр Спиридонов сообщил, что главной задачей этого мероприятия было выстраивание дружеских отношений между предпринимателями и поиск ответственных партнеров по бизнесу.

Напомним, ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о качественной работе инвестблока правительства региона и напомнил о важности поддержки предпринимателей.

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