Международный форум «Агрополигон-2021» открылся в Подмосковье

Министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский открыл Международный научный агрохимический форум «Агрополигон-2021». Он проходит в Домодедовском городском округе на опытных полях ФГБНУ ВНИИ агрохимии».

Воскресенский во вступительном слове поприветствовал от лица правительства Московской области всех участников и гостей форума «Агрополигон».

«Приятно, что форум организован и проходит на нашей гостеприимной подмосковной земле. Он является точкой соприкосновения науки, образования с производителями сельскохозяйственных продукции», — сказал он.

Министр отметил, сельское хозяйство региона получает поддержку, отрасль активно развивается, в том числе и благодаря науке. Крупные субсидии выделяются и на сохранение, восстановление и повышение плодородия почвы.

«Убежден, что мероприятие станет достойной площадкой для демонстрации достижений, обмена ценным опытом с коллегами, а также знакомства с современными тенденциями и инновационными подходами к эффективному развитию сельского хозяйства», — заключил Воскресенский.

Он пожелал всем участникам форума успешной, интересной и эффективной работы.

Международный научный агрохимический форум «Агрополигон-21» проходит в Год науки и технологий. Мероприятие посвящено 90-летию Всероссийского научно-исследовательского института агрохимии имени Дмитрия Прянишникова.