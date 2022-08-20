Международный фестиваль уличного искусства «Культурный код» начался в Подмосковье

Торжественное открытие международного фестиваля уличного искусства «Культурный код» прошло в городском округе Балашиха. Более 90 художников из 20 стран с 20 августа по 17 сентября распишут высотные здания фасадов высотных жилых домов в микрорайоне Железнодорожный. Появившиеся 40 муралов станут настоящим музеем под открытым небом.

Для участия в фестивале в Подмосковье приехали художники из России, Испании, Италии, Сербии, Аргентины, Бразилии и Мексики

Источник фото: телеканал «360»

«Приятно, что спустя несколько лет Международный фестиваль „Культурный код“ вернулся на территорию Подмосковья. Несмотря на попытки мирового сообщества продать культуру отмены, сегодня здесь собрались очень крутые художники из 20 стран — более 90 человек. Ребята, спасибо вам огромное, что делаете свое дело, творите. Московская область всегда рада талантливым людям», — обратилась участникам фестиваля министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе.

Источник фото: телеканал «360»

После торжественной церемонии открытия министр, глава городского округа Балашиха Сергей Юров, президент фонда современного искусства и создатель проекта «Культурный код» Дмитрий Левочкин вместе с художниками создали первый арт-объект «Пульс города», посвященный фестивалю.

Глава городского округа Балашиха Сергей Юров отметил, что все жители очень ждали этого фестиваля.

«Я хочу сказать огромные слова благодарности всем тем, кто принимал участие в подготовке к фестивалю — это, конечно, правительство Московской области, это „Россия — страна возможностей“ и ребята-художники, которые сегодня здесь присутствуют. Добро пожаловать в Балашиху!» — заявил он.

Источник фото: телеканал «360»

Министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов напомнил, уличная культура стала неотъемлемой частью жизни современных городов.

«Фестиваль „Культурный код“ собрал в Балашихе всемирно известных уличных художников, а результатом этого арт-взаимодействия станут новые яркие объекты в городском пространстве», — заявил министр.

Он добавил, что муралы на фасадах домов дают возможность жителям удивиться и улыбнуться. Внимательно изучить работу художников.

«Когда искусство органично соединяется с городской средой, муралы превращаются в настоящие достопримечательности, надеюсь, так будет и в Балашихе, а фестиваль и все проходящие в рамках него мероприятия понравятся и запомнятся жителям», — подытожил министр.

Источник фото: телеканал «360»

Среди приехавших в Балашиху художников оказался пионер испанского уличного движения, автор муралов в Осло, Париже и других городах художник Jorit. Жители московской области знают его работу — самый большой в мире портрета Юрия Гагарина в Одинцовском городском округе. На этот раз в Подмосковье он создаст мурал, который, по задумке творца, должен стать культурным мостом между Россией и Италией.

В день открытия фестиваля на площади Славы в Балашихе для гостей подготовили танцевальную программу, квизы, спортивно-развлекательные активности — площадки для скейтбординга, роликов, самокатов, панна-футбола, оборудовали детскую зону и выставку макетов домов с муралами и летний читальный зал. Завершился первый день фестиваля концертом, лазерным шоу и кинопоказом.

Источник фото: телеканал «360»

Организатором культурного кода стали АНО «Россия — страна возможностей» и Фонд поддержки и развития современного искусства при поддержке президентского фонда культурных инициатив и информационной поддержке Министерства информационных и социальных коммуникаций Московской области.

«Президентская платформа „Россия — страна возможностей“ поддерживает проект „Культурный код“ с 2019 года. Уже много городов встретили свои прекрасные арт-объекты. Я уверен, что за эти 30 дней здесь ребята создадут то, чем вы будете гордиться ближайшие годы», — заявил руководитель направления развития президентской платформы «Россия — страна возможностей» Иван Шулюпин.

Он добавил, что работы художников понравятся не только жителям, но и привлекут большое количество туристов.

Впервые фестиваль «Культурный код» прошел в 2019 году в Одинцовском городском округе. Тогда в микрорайоне «Новая Трехгорка» художники расписали 33 фасада домов и стену длиной в 600 метров.

После резиденты фестиваля создали около 100 работ. Их можно увидеть в Челябинске, Казани, поселке Солнечнодольск Ставропольского края, Москве, Нижнем Новгороде и Мастерской управления «Сенеж» в городском округе Солнечногорск.