Подмосковье 17 февраля 2024, 13:28 Международный фестиваль спортивных единоборств пройдет в Мытищах с 23 по 25 февраля АРХИВ / Роман Яковлев

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Патриарший международный фестиваль спортивных единоборств и боевых искусств «Кубок равноапостольного Николая Японского» пройдет с 23 по 25 февраля в Мытищах. Ожидается, что его посетят более пяти тысяч участников.

Протоиерей Кирилл Соколов поделился информацией о соревнованиях, подчеркнув, что они будут проводиться во второй раз.

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«Фестиваль снова пройдет в ледовом дворце „Арена Мытищи“, и в этом году количество участников вырастет — мы ждем как минимум пять тысяч человек из разных регионов России, а также из-за рубежа», — поделился Кирилл Соколов.

Он также упомянул о планируемой обновленной концертной программе и появлении четырех новых исполнителей.

Фестиваль единоборств «Кубок равноапостольного Николая Японского» проводится в Подмосковье с 2011 года. За это время соревнования успели обрести популярность — более 40 тысяч человек приняли участие в турнирах.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что Московскую область признали самым спортивным регионом России. Он подчеркнул, что за последние пять лет удалось обновить 50 спортивных объектов.

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