Международный фестиваль спортивных единоборств «Кубок равноапостольного Николая Японского» пройдет в Подмосковье

В городе Пушкино состоится одно из крупнейших событий в мире боевых искусств и спортивных единоборств — международный фестиваль «Кубок Равноапостольного Николая Японского». Он пройдет с 19 по 27 февраля 2022 года.

На фестивале будет представлено более 16 видов спорта и единоборств, в нем примут участие около 3,5 тысячи спортсменов.

Соревнования проводят в Пушкино с 2011 года. За это время в них приняли участие более 35 тысяч человек и 100 тысяч зрителей. С 2016 года в фестивале начали участвовать спортсмены с ограниченными возможностями здоровья.

Организатором фестиваля выступает Российский союз православных единоборцев при поддержке Минспорта РФ, Комитета национальных и неолимпийских видов спорта России, Комитета Госдумы по физической культуре и спорту, правительства Московской области и администрации города Пушкино.

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