Подмосковье 25 февраля 2023, 15:40 Международный фестиваль спортивных единоборств и боевых искусств открылся в Мытищах

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В Мытищах состоялась церемония открытия международного фестиваля спортивных единоборств и боевых искусств «Кубок Равноапостольного Николая Японского». Мероприятие проходит с 24 по 26 февраля.

«От лица губернатора Московской области Андрея Воробьева хочу поприветствовать всех участников, гостей, родителей и тренеров», — заявил министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов.

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В рамках фестиваля пройдут мероприятия по популяризации 17 видов российских и японских спортивных единоборств и боевых искусств, пара-карате, встречи со спортивными мастерами, выступления, мастер-классы, выставки, круглые столы и пресс-конференции.

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«Кубок равноапостольного Николая Японского» проводится с 2011 года. За это время в соревнованиях поучаствовали порядка 35 тысяч спортсменов, их посетили свыше 70 тысяч зрителей из 49 регионов нашей России, стран СНГ, Европы и Японии.

С 2016 года на фестиваль приезжают спортсмены с ограниченными возможностями.

«В этом году беспрецедентное число участников — более четырех тысяч по всей стране. Он объединяет людей из более чем 50 регионов России», — сообщила зампред Госдумы Анна Кузнецова.

Организатором спортивного события выступил Российский союз православных единоборцев при поддержке правительства Московской области, Патриаршей комиссии по спорту, Министерства спорта Российской Федерации и других ведомств.

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