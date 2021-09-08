Международный фестиваль спортивного кино завершился в Красногорске

XIX Международный фестиваль спортивного кино «KRASNOGORSKI» завершился торжественным вручением наград победителям. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства культуры Московской области.

Фестиваль спортивного кино проходил в Москве и Подмосковье с 2 по 7 сентября. В церемонии награждения победителей приняли участие президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков; двукратный Олимпийский чемпион, чемпион мира по фехтованию Ильгар Мамедов; Олимпийский чемпион по академической гребле, Президент Федерации академической гребли Алексей Свирин и другие титулованные спортсмены.

Конкурсанты показали свыше 60 работ. Среди участников были режиссеры из Англии, Аргентины, Болгарии, Боснии и Герцеговины, Израиля, Сербии, Франции и других стран. На фестивале показали и известные, и уже полюбившиеся зрителям, российские фильмы: «Лев Яшин. Вратарь моей мечты», «Время стойких» и другие.

«Этот год по-своему особенный. Наверное, впервые мы так много смотрели Олимпиаду по телевизору, потому что хотелось быть рядом с ребятами. И действительно, побед много. И я уверена, что эти победы дадут новое вдохновение режиссерам, сценаристам, продюсерам на создание новых красивых фильмов о спорте и воле, которые мы с удовольствием вновь покажем на нашем фестивале», — отметила Ирина Роднина, президент XIX Международного фестиваля спортивного кино «KRASNOGORSKI».

На открытии фестиваля показали фильм «Белый снег» режиссера Николая Хомерики. Торжественная церемония открытия киносмотра прошла во Дворце культуры «Подмосковье» в Красногорске.

Гости фестиваля кроме кинопоказов смогли посетить авторские презентации, мастер-классы, встречи с легендами спорта и кинематографа.

А на церемонии награждения чествовали победителей в девяти номинациях, а также три специальных приза и гран-при фестиваля.