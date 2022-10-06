Международный фестиваль спортивного кино пройдет в Подмосковье в октябре | 360°

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Международный фестиваль спортивного кино пройдет в Подмосковье в октябре

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Двадцатый международный фестиваль спортивного кино Krasnogorski стартовал в Подмосковье. На нем до 11 октября покажут авторские презентации, мастер-классы, пройдут встречи с легендами кино и спорта.

Церемония открытия недели спорта и кино пройдет в ДК «Подмосковье» 7 октября. После показа всех кинолент жюри определит победителей в 12 номинациях по категориям. Это игровые, документальные, телевизионные, короткометражные, анимационные фильмы и сериалы.

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Расписание показов будет доступно на сайте фестиваля. Посетить их можно будет бесплатно.

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С 2003 года на фестивале показали фильмы из более чем 60 стран и почти всех регионов России. Его президент — легендарная фигуристка и депутат Госдумы Ирина Родина.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил высокий запрос жителей Подмосковья на благоустройство городов. Он особенно выделил актуальность преображения лесопарков.

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