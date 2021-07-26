Международный фестиваль спортивного кино пройдет в Красногорске в начале сентября

В Красногорске с 2 по 7 сентября пройдет XIX Международный фестиваль спортивного кино. Авторы будут сами представлять свои работы на показах. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства культуры Московской области.

Международный фестиваль спортивного кино «Красногорский» пройдет благодаря поддержке Министерства культуры Подмосковья и администрации городского округа. Фильмы будут показывать целую неделю — с 2 по 7 сентября.

Открытие фестиваля пройдет в Красногорском культурно-досуговом комплексе «Подмосковье». Во время показов перед участниками и гостями мероприятия выступят авторы конкурсных работ. Они сами презентуют свое кино. Также эксперты проведут мастер-классы. Зрители смогут пообщаться с легендами спорта и кинематографа.

Все фильмы, участвующие в фестивале, можно будет посетить бесплатно в кинотеатрах московского региона.

Президент фестиваля — легендарная фигуристка, депутат Госдумы Ирина Роднина.

С 2013 года на конкурсе представили свыше двух тысяч художественных и документальных фильмов более чем из 60 стран и почти из всех уголков нашей страны.

Работы, которые победили на фестивале, показывали на зимних Олимпийских играх в Ванкувере в режиме нон-стоп, а также в рамках культурной программы Олимпиады в Сочи.

Сейчас авторы отправляют заявки на участие в фестивале. К участию допускают картины спортивной тематики, снятые не раньше 2019 года. Участие в фестивале бесплатное.

Заявку можно подать на официальном сайте мероприятия. Организаторы предлагают категории: «Игровые полнометражные ленты», «Документальные ленты», «Телевизионные фильмы», «Короткометражные ленты», «Сериалы». Подать заявку можно до 10 августа.