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    05 февраля 2021, 13:31

    Международный фестиваль науки соберет свыше 3 тысяч участников в Подмосковье

    Анастасия Аброськина, Анастасия Сазонова

    Три тысячи человек примут участие в VI Международном фестивале наук в Подмосковье. Это педагоги, аспиранты, исследователи, ученые, студенты, школьники. Программу организуют с 8 по 19 февраля.
    Международный фестиваль науки соберет свыше 3 тысяч участников в Подмосковье | Изображение 1

    Фестиваль подготовит Московский государственный областной университет. Это отметила министр образования Подмосковья Ирина Каклюгина.

    Она подчеркнула, что в числе участников будут представители посольств из стран ближнего и дальнего зарубежья. По словам министра, для Подмосковья фестиваль стал доброй традицией.

    Это хорошая возможность продемонстрировать потенциал ученых нашего региона

    Ирина Каклюгина.

    Задача фестиваля науки — привлечь талантливую молодежь и внедрить в Московской области научные инновации мирового уровня.

    «Вход будет свободным для всех желающих — приглашаю всех присоединиться», — отметила Ирина Каклюгина.

    Узнать все подробности о фестивале и зарегистрироваться для участия можно по ссылке.