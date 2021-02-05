05 февраля 2021, 13:31
Международный фестиваль науки соберет свыше 3 тысяч участников в Подмосковье
Три тысячи человек примут участие в VI Международном фестивале наук в Подмосковье. Это педагоги, аспиранты, исследователи, ученые, студенты, школьники. Программу организуют с 8 по 19 февраля.
Фестиваль подготовит Московский государственный областной университет. Это отметила министр образования Подмосковья Ирина Каклюгина.
Она подчеркнула, что в числе участников будут представители посольств из стран ближнего и дальнего зарубежья. По словам министра, для Подмосковья фестиваль стал доброй традицией.
Это хорошая возможность продемонстрировать потенциал ученых нашего региона
Ирина Каклюгина.
Задача фестиваля науки — привлечь талантливую молодежь и внедрить в Московской области научные инновации мирового уровня.
«Вход будет свободным для всех желающих — приглашаю всех присоединиться», — отметила Ирина Каклюгина.
Узнать все подробности о фестивале и зарегистрироваться для участия можно по ссылке.