Международный фестиваль науки соберет свыше 3 тысяч участников в Подмосковье

Фестиваль подготовит Московский государственный областной университет. Это отметила министр образования Подмосковья Ирина Каклюгина.

Она подчеркнула, что в числе участников будут представители посольств из стран ближнего и дальнего зарубежья. По словам министра, для Подмосковья фестиваль стал доброй традицией.

Это хорошая возможность продемонстрировать потенциал ученых нашего региона Ирина Каклюгина.

Задача фестиваля науки — привлечь талантливую молодежь и внедрить в Московской области научные инновации мирового уровня.

«Вход будет свободным для всех желающих — приглашаю всех присоединиться», — отметила Ирина Каклюгина.

Узнать все подробности о фестивале и зарегистрироваться для участия можно по ссылке.