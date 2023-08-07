Подмосковье 07 августа 2023, 11:09 Международный фестиваль молодежи прошел в Лобне пресс-служба администрации городского округа Лобня

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Международный фестиваль молодежи прошел на площади вблизи Дворца спорта в Лобне. Гости праздника могли посмотреть концерт, принять участие в интерактивной игровой программе и дискотеке.

Фестиваль в Лобне приурочили к Международному дню молодежи. Участниками праздника стали артисты театральной мастерской «Голоса» Милены Домингес и кавер-группа «Наши лица». Сотрудники культурного центра творческого развития и досуга «Радуга» провели интерактивную игровую программу. Затем гости смогли поучаствовать в фестивале красок холи и дискотеке с диджеем.

«Очень рад видеть, что наша молодежь такая активная, целеустремленная и яркая. Ребята, с которыми мы работаем из „Молодой Гвардии Единой России“, „Волонтеров Подмосковья“ и других общественных организаций — большие молодцы! Они всегда готовы оказать помощь и поддержку. Поздравляю всех молодых людей», — сказал заместитель главы городского округа Лобня Вадим Лебедев.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в рамках проекта «Лето в Подмосковье» в регионе пройдут сотни фестивалей и других развлекательных мероприятий.

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