Международный фестиваль конного спорта для детей с ОВЗ прошел в Котельниках | 360°

Все новости

Спецоперация

02 октября 2022, 01:20

Семь взрывов прогремели в Херсоне

Знаменитости

02 октября 2022, 01:14

Моисеева похоронят на Троекуровском кладбище

Реклама

Путешествия

02 октября 2022, 00:47

Свыше двух миллионов российских туристов побывали в Анталье с начала года

Подмосковье

02 октября 2022, 00:39

Международный фестиваль конного спорта для детей с ОВЗ прошел в Котельниках

Подмосковье

02 октября 2022, 00:37

Фестиваль «Аксаковская Уха» провели в Подмосковье

Подмосковье

02 октября 2022, 00:21

Минэнерго Подмосковья напомнило о правилах безопасности при использовании газа в быту

Мир

02 октября 2022, 00:17

Республиканцы призвали Байдена пройти тест на когнитивные способности

Мир

02 октября 2022, 00:15

Три человека стали жертвами крушения вертолета в Мексике

Подмосковье

02 октября 2022, 00:02

Церемония открытия Аллеи Героев Советского Союза прошла в Дубне

Подмосковье

02 октября 2022, 00:39

Международный фестиваль конного спорта для детей с ОВЗ прошел в Котельниках

Читать 360tv в

Конно-спортивный фестиваль «Золотая осень» для спортсменов с ограниченными возможностями здоровья прошел в Котельниках. Об этом сообщили в Минспорта Подмосковья.

Реклама

«Золотую Осень» очень любят все участники. Уже 17 лет это спортивное мероприятие традиционно собирает людей с ограниченными возможностями здоровья, которым близок конный спорт. Его ждали не только спортсмены из регионов нашей страны, но и других стран. Фестиваль служит мотивацией для его участников, так как в течение всего года они тренируются и готовятся к выступлениям, что является для них важной составляющей иппотерапии — метода реабилитации посредством верховой езды», — сказала организатор фестиваля Анна Пахомова.

пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Московской области

пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Московской области

В фестивале приняли участие около 400 детей более чем из 50 городов России, а также из Белоруссии и Казахстана.

пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Московской области

пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Московской области

«В фестивале участвуют дети, которые недавно занимаются верховой ездой, работают по реабилитационной программе, а также те, кто серьезно занимается конным спортом. Например, среди них спортсмен школы „Белка“, чемпион России по паралимпийской выездке Владислав Пронский, который представлял нашу страну на Паралимпийских играх в Токио, а также несколько членов сборной команды России», — рассказала Анна Пахомова.

пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Московской области

пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Московской области

Мероприятие прошло на базе конно-спортивного клуба «Белая Дача». Все желающие могли посмотреть на выступления начинающих и профессиональных спортсменов, для детей приготовили мороженое и другие вкусные угощения. Также на фестивале работали аниматоры, проводили творческие мастер-классы, прошли показательные выступления ведущих спортсменов и цирковая программа.

Ранее губернатор Андрей Воробьев посетил стадион «Спартак» в Звенигороде после реконструкции.

Спортсмены

Дети

Котельники

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама