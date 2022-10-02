Международный фестиваль конного спорта для детей с ОВЗ прошел в Котельниках | 360°

Подмосковье 02 октября 2022, 00:39 Поделиться Telegram

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Viber Международный фестиваль конного спорта для детей с ОВЗ прошел в Котельниках пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Московской области

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Конно-спортивный фестиваль «Золотая осень» для спортсменов с ограниченными возможностями здоровья прошел в Котельниках. Об этом сообщили в Минспорта Подмосковья.

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«Золотую Осень» очень любят все участники. Уже 17 лет это спортивное мероприятие традиционно собирает людей с ограниченными возможностями здоровья, которым близок конный спорт. Его ждали не только спортсмены из регионов нашей страны, но и других стран. Фестиваль служит мотивацией для его участников, так как в течение всего года они тренируются и готовятся к выступлениям, что является для них важной составляющей иппотерапии — метода реабилитации посредством верховой езды», — сказала организатор фестиваля Анна Пахомова.

пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Московской области

В фестивале приняли участие около 400 детей более чем из 50 городов России, а также из Белоруссии и Казахстана.

пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Московской области

«В фестивале участвуют дети, которые недавно занимаются верховой ездой, работают по реабилитационной программе, а также те, кто серьезно занимается конным спортом. Например, среди них спортсмен школы „Белка“, чемпион России по паралимпийской выездке Владислав Пронский, который представлял нашу страну на Паралимпийских играх в Токио, а также несколько членов сборной команды России», — рассказала Анна Пахомова.

пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Московской области

Мероприятие прошло на базе конно-спортивного клуба «Белая Дача». Все желающие могли посмотреть на выступления начинающих и профессиональных спортсменов, для детей приготовили мороженое и другие вкусные угощения. Также на фестивале работали аниматоры, проводили творческие мастер-классы, прошли показательные выступления ведущих спортсменов и цирковая программа.

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