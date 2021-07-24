Международный фестиваль интеллектуальных видов спорта «Сильные фигуры» пройдет в Подмосковье

Любители и профессионалы интеллектуальных видов спорта соберутся в ближайшее воскресенье, 25 июля, на гольф-курорте Links National Golf Resort в Дмитровском городском округе, чтобы принять участие в V международном фестивале «Сильные фигуры».

В программе пройдут соревнования по гольфу, шахматам и новой игре — керлингольфу. Бороться за победу будут государственные деятели, олимпийские чемпионы разных лет, представители бизнеса.

В отдельном турнире за звание самой сильной фигуры среди девушек сразятся девять самых сильнейших гольфисток России.

Победителем прошлого турнира, который прошел в мае этого года в Геленджике, стала команда председателя оргкомитета фестиваля, первого заместителя председателя Государственной Думы Александра Жукова. В его команде были Евгений Ковтун, Светлана Журова и Алексей Морозов.

«Сильные фигуры» — знаковое событие в жизни российского гольфа, самое известное, причем уже не только в России. Участие известных, именитых спортсменов во всех турнирах не только добавляет популярности самому турниру, но и в целом российскому гольфу.