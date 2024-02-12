Подмосковье 12 февраля 2024, 13:54 Международный фестиваль единоборств пройдет в Мытищах с 23 по 25 февраля Unsplash

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«Кубок равноапостольного Николая Японского» проведут в Мытищах с 23 по 25 февраля. Это мероприятие станет одним из крупнейших событий в мире боевых искусств и спортивных единоборств.

Ожидается, что в соревнованиях примут участие свыше 4,5 тысячи человек из различных регионов России и зарубежных стран. Информационную поддержку организаторам мероприятия окажут ведущие средства массовой информации с аудиторией в 45 миллионов человек.

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В рамках подготовительных мероприятий икону с частицей мощей святого равноапостольного Николая Японского привезли в Московскую область. Эту частицу мощей священника Николая передал митрополит Токийский и всея Японии Даниил в 2013 году.

Патриарший фестиваль посетят губернатор Московской области Андрей Воробьев, заместитель министра спорта РФ Олег Матыцин, заместитель председателя Госдумы Анна Кузнецова, а также представители РПЦ.

Фестиваль, посвященный японскому просветителю, проводится с 2011 года и стал значимым событием в мире боевых искусств. В 2022 году он получил статус Патриаршего фестиваля.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

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