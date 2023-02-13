13 февраля 2023, 17:12
Международный фестиваль единоборств и боевых искусств начнется в Мытищах 24 февраля
Патриарший фестиваль спортивных единоборств и боевых искусств «Кубок Николая Японского» пройдет в Мытищах с 24 по 26 февраля. Подробности сообщили в Минспорте Подмосковья.
Одно из крупнейших событий в мире боевых искусств и спортивных единоборств фестиваль «Кубок Николая Японского» в этом году получил высокий статус патриаршего. Турнир пройдет в Подмосковье уже в 12-й раз и вновь объединит лучших спортсменов России и других стран.
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«Я желаю всем участникам удачи. Главное — обойтись без травм и найти новых друзей», — обратился к участникам соревнований министр физической культуры и спорта Подмосковья Дмитрий Абаренов.
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В этом году на фестивале будет представлено 17 видов спортивных единоборств, а также пара-карате. С 2016 году в соревнованиях принимают участие и спортсмены-инвалиды. В программе лекции о российских и японских спортивных единоборствах, встречи с известными мастерами, показательные выступления, мастер-классы, выставки и круглые столы.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил проводить больше мероприятий, направленных на поддержку детско-юношеского спорта и хоккея.
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