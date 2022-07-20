Международный фестиваль «Джазовые сезоны» проведут в Подмосковье

Международный фестиваль «Джазовые сезоны» пройдет 20 и 21 августа в музее-заповеднике «Горки Ленинские». Об этом сообщило министерство культуры и туризма Московской области.

Свою джазовую программу для посетителей фестиваля представит Денис Мацуев. Также зрителей ждут выступления Игоря Бутмана и Московского джазового оркестра. «Симфоджаз братьев Ивановых» представит проект «От барокко до джаза». Еще на фестивале выступит Сергиево-Посадский муниципальный оркестр под управлением Игоря Кантюкова, а специальными гостями музыканты из Бразилии и Турции.

«Для нас „Джазовые сезоны“ — фестиваль, на котором мы получаем эстетическое удовольствие и от того, что слышим и от того, что видим вокруг. Мы стараемся открыть новые имена и, конечно, пригласить суперзвезд», — отметил художественный руководитель фестиваля, народный артист России Игорь Бутман.

Источник фото: министерство культуры и туризма Московской области

«Джазовые сезоны» уже четыре года подряд входят в десятку лучших джазовых фестивалей России на открытом воздухе. В этом году событие посвящено празднованию 100-летия российского джаза.

«Чем отличаются наши концерты в Горках? Великолепным звуком. Все ансамбли там звучат просто потрясающе! Это удивительно, насколько природа, аллеи деревьев, усадьба Морозова создают не только особую атмосферу, но и какой-то акустический рай», — подчеркнул Бутман.

Всего для зрителей подготовили 14 часов джазовой музыки. Также гостей ждут мастер-классы по игре на музыкальных инструментах, живописи, гончарному делу и многое другое.