Международный фестиваль «Джазовые сезоны» открылся в Подмосковье

Любители джаза собрались в подмосковном музее-заповеднике «Горки Ленинские» на торжественную церемонию открытия VIII Международного фестиваля «Джазовые сезоны». Как сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области, в этом году главной темой фестиваля стало 100-летие российского джаза.

Художественный руководитель «Джазовых сезонов, Народный артист России Игорь Бутман отметил, что в этом году в фестивале участвуют большое количество молодых музыкантов, которые начинали свой творческий путь именно на этой площадке.

«Огромное количество молодых музыкантов сейчас «оперилось» и виртуозно играют потрясающую музыку. И многих мы открыли именно здесь, на «Джазовых сезонах». Конечно, без поддержки правительства Московской области, министерства культуры и лично губернатора мы бы ничего не смогли. Изначально это была идея губернатора Московской области и его команды, наполнить эту замечательную усадьбу музыкой и творчеством. И вот уже восемь лет мы убеждаемся в правильности этого решения», — заявил Игорь Бутман.

Он отметил, что выступление музыкантов на природе дает естественную акустику, что лучше, чем в обычном зале.

«„Джазовые сезоны“ — это и музыка, и пикник, и приятное общение с родными и близкими. А для музыкантов еще и отличная возможность показать свои новые программы, заявить о себе», — подчеркнул народный артист.

Источник фото: Сергей Хакимов

Концертную программу первого дня фестиваля открыл Сергиево-Посадский муниципальный оркестр под управлением Игоря Кантюкова. Коллектив собрался из числа музыкантов-энтузиастов, которые изначально входили в самодеятельный духовой оркестр, а 1993 году получили официальный статус профессионального музыкального коллектива. Теперь оркестр выступает на различных фестивалях по всему миру.

«„Джазовые сезоны“ — одно из главных культурных событий этого лета в Подмосковье. У фестиваля, безусловно, уже есть своя публика, которая приезжает в Горки Ленинские за ритмом, хорошим звуком, настроением. Ведь джаз — это, прежде всего, настроением», — заявил министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов.

Источник фото: телеканал «360»

Он добавил, что в большие музыкальные фестивали в Подмосковье летом проводятся регулярно.

«„Фестиваль Чайковского“ в Клину, „Лето.Музыка.Музей“ в музее „Новый Иерусалим“, литературный фестиваль „Проект. Поэт“, „Антоновские яблоки,“ другие. Московская область на все лето превращается в единый большой опен-эйр», — рассказал министр.

Василий Кузнецов пояснил, что очень важно радовать приезжающих туристов, а также жителей Московской области выступлениями известных звезд и новыми артистами.

«За два дня „Джазовых сезонов“ мы ожидаем в „Горках Ленинских“ более 10 тысяч гостей, что говорит о популярности фестиваля», — подытожил министр.

Источник фото: Сергей Хакимов

Концентрирую программу продолжил квартет Софии Ацбеха-Негга. Молодая джазовая певица уже успела получить специальный приз конкурса Jazz Across Borders и Гран-при конкурса «Music Parking», победитель конкурса «Рояль В Джазе».

На главной сцене фестиваля выступил пианист Денис Мацуев. Маэстро представил программу, включающую как традиционный джаз, так и джазовые импровизации на классические темы.

Источник фото: Сергей Хакимов

Вместе с легендарным пианистом выступили Борислав Струлев (виолончель), Андрей Иванов (контрабас), Александр Зингер (ударные), Екатерина Мочалова (домра).

Программу «От барокко до джаза» в день открытия фестиваля на подмосковной сцене представил коллектив «Симфоджаз братьев Ивановых». В своем проекте заслуженные артисты России пианист Михаил и контрабасист Андрей Ивановы исполняют музыку, которая объединила в себе классический барокко, джазовую ритмику и блюзовую интонацию.

В завершении первого дня фестиваля выступили постоянные хедлайнеры «Джазовых сезонов» Игорь Бутман и Московский джазовый оркестр.

Источник фото: Сергей Хакимов

Для юных гостей фестиваля в детском шатре свою специальную программу также представила студия «Союзмультфильм», работала игровая зона от русской шахматной школы, а также музыкальный лекторий, мастер-классы и тест-драйв музыкальных инструментов.