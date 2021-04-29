«Дети влюблены в этот вид искусства». Международный день танца отметили флешмобом в Котельниках

Международный день танца отметили в Котельниках. В округе состоялся флешмоб, которому предшествовали долгие репетиции творческих коллективов. Среди них, например, «Рассвет».

Источник фото: телеканал «360»

Участницы не скрывают — на тренировках пришлось непросто, но главное — качественный результат на сцене.

«Мы встречались по дням, по которым не занимаемся. Нелегко было, поскольку требовалось заниматься именно в те дни, когда у нас практически не было свободного времени, но мы никогда не подводим коллектив», — сказала участница флешмоба Юлия Мелица.

Источник фото: телеканал «360»

Погода внесла свои коррективы. Юным балеринам из студии «Фуэте», например, пришлось танцевать полонез в кроссовках и дождевиках.

Каждый коллектив показал номера в разных жанрах, превратив площадь возле дома культуры в самый настоящий танцпол. Это отметила директор Культурного комплекса «Котельники» Елена Емелина.

Мы впервые решили отметить Международный день танца таким образом. Нам очень нравится флешмоб, потому что такой формат сближает, а сами дети влюблены в этот вид искусства Елена Емелина.

Котельники можно назвать городом танцев. В нем более десяти творческих коллективов, в которых занимаются около пятисот детей.

Источник фото: телеканал «360»

«Все готовились и хотели, чтобы этот день прошел очень весело, замечательно и дружно», — добавила Елена Емелина.