Международный день слепых отпраздновали в Королеве. Там прошли концерты и мастер-классы

В Королеве концертами и мастер-классами отметили Международный день слепых. Мероприятие прошло в культурном центре «Костино». Его посетили больше 400 слепых и слабовидящих жителей Подмосковья.

Со словами поддержки и поздравлениями перед собравшимися выступили представители Всероссийского общества слепых, депутаты и сотрудники городской администрации. Праздник стал частью акции «Белая трость», которая проходила на всей территории региона. В рамках программы губернатора Подмосковья, за последние два года в Королеве адаптировано для инвалидов и маломобильных групп населения больше 100 объектов инфраструктуры.

«Это действительно для нас значимое событие, потому что дает возможность еще раз обратить внимание на те проблемы, которые стоят перед людьми, имеющими инвалидность, инвалидность по зрению, и отмечу то, что в свое время Всемирная организация здравоохранения приняла решение об учреждении этого дня всемирного, который дает возможность всем нам вместе встретиться», — сказал депутат Мособлдумы Владимир Вшивцев.

Источник фото: телеканал «360»

Международный день слепых был учрежден Всемирной организацией здравоохранения в честь дня рождения французского педагога, который основал первые школы для людей с проблемами зрения. Этот день ежегодно отмечается 13 ноября.