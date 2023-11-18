Подмосковье 18 ноября 2023, 13:31 Международный день слепых отметили в городском округе Пушкинский Фото: unsplash.com

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В городском округе Пушкинский слабовидящих людей поздравили с Международным днем слепых. Мероприятие провели во Дворце культуры Красноармейска.

Денис и Никита Егоровы в отличие от большинства сверстников занимаются спортом. 15 лет назад они пришли в секцию по футболу для слепых. Теперь защищают честь страны в сборной России.

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«Это активность. Это ощущение того, что ты причастен к чему-то масштабному, к чему-то большому. Так как у нас командный вид спорта, то еще и ответственность не только за себя, но и за ребят, всех партнеров по команде. Это дает и мотивацию», — сообщила пара.

Чтобы незрячий человек не чувствовал себя изгоем, в городском округе Пушкинский делается многое.

«Мы оказываем всяческую реабилитацию проводим. У нас есть медицинские услуги, психологические услуги, творческие направления, все виды арт-терапии. Поэтому всецело стараемся всесторонне развивать нишу реабилитацию, помогать всем тем, кто в этом нуждается», — сообщил директор ГБУСО МО «КЦСОиР „Пушкинский“» Артем Савин.

Перед началом концерта со сцены звучали приветственные слова, гости выражали благодарность всем людям, которые бескорыстно помогают в реабилитации слабовидящих и лиц с ограниченными возможностями здоровья. А активным членам общества вручили благодарственные письма и подарки.

«Эта дата призвана напомнить нам, призвать оглянуться, посмотреть по сторонам и увидеть рядом с собой людей, которые нуждаются в нашей помощи. В Московской области, на сегодняшний день, проживает таких людей более восьми тысяч с инвалидностью по зрению. Это тотально слепые люди. Люди, которые видят очень плохо», — заявила представитель министерства социального развития Московской области Марина Смирнова.

Участники мероприятия могли принять участие в различных мастер-классах, потанцевать под любимые мелодии, сделать памятные фотографии в специально оборудованной фото зоне. Концерт и подарки для всех гостей стали прекрасным завершением праздника.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru доступна информация обо всех мероприятиях в регионе.

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