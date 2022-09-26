Музыканты из 17 округов выступят на концерте в Королеве 1 октября | 360°

Подмосковье 26 сентября 2022, 10:49 Поделиться Telegram

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Viber Музыканты из 17 округов выступят на концерте в Королеве 1 октября

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Международный день музыки отметят в Подмосковье 1 октября. Идея праздника — дружба и взаимное обогащение культур народов. Его отметят в Королеве областным концертом.

Мероприятие пройдет 1 октября в детской хоровой школе «Подлипки». На нем выступят лучшие исполнители и коллективы культурных учреждений, лауреаты конкурсов и фестивалей, концертный хор «Поток», ансамбль «Камертон» и другие музыканты из 17 городских округов.

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Детская хоровая школа «Подлипки» — это одно из лучших образовательных культурных учреждений Подмосковья. Мероприятие объединит творческих людей и сохранит национальные традиции в искусстве.

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