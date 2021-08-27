Международный день бокса отметили в Чехове турниром

Во дворце спорта «Олимпийский» в Чехове отметили Международный день бокса. Провели турнир среди лучших воспитанников боксерских школ Подмосковья.

Участниками турнира стали воспитанники боксерских школ Чехова, Серпухова, Домодедова, Климовска, Подольска, Ступина.

«Этот вид спорта для нашего городского округа имеет особое значение. С нашим городским округом связаны имена прославленных спортсменов, судей и тренеров. И Денис Лебедев, и Александр Поветкин, и Валерий Белов», — рассказал Григорий Артамонов, глава городского округа Чехов.

Традиции, заложенные легендами бокса, продолжает молодежь. Ксении Андреевой всего 12 лет, но она уже соревнуется в возрастной категории 13-14. И не просто принимает участие, а занимает призовые места на соревнованиях федерального уровня. В этом году она стала второй на первенстве России.

«Я хочу стать чемпионкой мира, думаю, на тренера учиться. Не знаю пока что», — поделилась Ксения Андреева, участница турнира по боксу.

Ксения не единственный яркий подопечный спортивной школы «Витязь» имени Поветкина. Еще четверо ребят представляли Чехов на всероссийских соревнованиях, продемонстрировав высокий уровень подготовки и волю к победе. Такие мероприятия, где молодое поколение спортсменов может получить незаменимый опыт боев, дает отличный стимул тренироваться, стремиться к победам и достигать новых вершин. Поэтому в Чехове уверены: традиция организовывать межрайонные турниры будет только крепнуть.