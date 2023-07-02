Подмосковье 02 июля 2023, 12:17 Международный банный фестиваль начался в Кашире

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В Кашире открылся 11-й международный банный фестиваль. Дмитрий Коньшин — завсегдатай фестиваля «Банный Спас». Именно здесь он познакомился и с тибетскими чашами, и с разнообразными видами парения и массажа, а теперь применяет полученные навыки в своей банной практике.

«На самом деле, для меня этот фестиваль значимый! Казалось, просто фестиваль, но он повлиял на мою жизнь. Здесь — банный мир, то есть здесь нет алкоголя совсем, он не нужен. Зачем? Баня сама по себе прекрасна», — рассказал банных дел мастер Дмитрий Коньшин.

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Около 40 различных бань разместили на берегу живописного Василькового озера. Также на фестивале организовали горячие чаны с травами и отварами под открытым небом, индивидуальное и групповое парение, массажные практики, а также обучение банному мастерству от ведущих пар-мастеров России, Белоруссии и Казахстана.

«Люди едут, потому что баня — эта тема всем и каждому интересна. Потому что это профилактика здоровья, это наслаждение, несуррогатное наслаждение, которое дает здоровье», — сообщил организатор фестиваля и руководитель школы банного мастерства Василий Ляхов.

Фестиваль продлится до 2 июля. В программе запланировали богатырскую площадку с молодецкими и детскими забавами, ярмарку народных ремесел, творческие мастерские, хороводы и танцы.

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