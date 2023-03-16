16 марта 2023, 13:37
Международные выставки в России принесли Подмосковью контракты на 6 миллионов долларов в 2022 году
Международные выставки в России помогли предпринимателям Подмосковья заключить экспортные контракты на общую сумму шесть миллионов долларов. Свою продукцию на них смогли представить почти 70 предприятий. Об этом сообщила зампред правительства — глава Мининвеста региона Екатерина Зиновьева.
«Из 43 международных выставок, участниками которых стали подмосковные компании в 2022 году, девять проходили на территории России. Только в рамках этих мероприятий были подписаны в общей сложности 16 контрактов почти на шесть миллионов долларов», — сказала она.
Реклама
Участниками выставки «Продэкспо» в прошлом году стали 16 компаний. На ней представили напитки и продукты питания. По итогам мероприятия были подписаны контракты на сумму почти 4,3 миллиона долларов.
Реклама
Выставка косметики и парфюмерии ChemiCos Beauty прошла в Москве — на ней подмосковные бизнесмены подписали соглашения на 1,1 миллиона долларов.
Поддержку в участии в выставках предпринимателям Подмосковья оказывает Фонд поддержки экспорта — он решает организационные вопросы и берет на себя расходы.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев представил министру экономического развития новый путь поддержки бизнеса в регионе. Он высоко оценил опыт Подмосковья в поддержке бизнеса и отметил, что эту практику начнут тиражировать и в других регионах.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Экспорт
Поддержка предпринимателей в Московской области
Реклама
Реклама