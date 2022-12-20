Подмосковье 20 декабря 2022, 10:22 Международные соревнования по синхронному плаванию «Русская матрешка» прошли в Чехове

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Международные соревнования по синхронному плаванию провели во дворце спорта «Олимпийский» в Чехове. Соревнования «Русская матрешка» проходят уже в 13-й раз с 2008 года.

Мероприятие началось с зажжения огней на новогодней елке и поздравлений Деда Мороза. Участие в заплывах принимали около 400 спортсменов из 21 региона России и четырех сборных — Узбекистана, Казахстана, Белоруссии и Сингапура.

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В групповых выступлениях чемпионом стала команда «Московская область — 1», в составе которой были представительницы Чехова. Воспитанницы тренера Полины Прощенко показали почти безупречную программу, обойдя в общем зачете команду из Санкт-Петербурга. Эту победу девочки посвятили своему любимому тренеру.

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Помимо групповых соревнований, победители будут определены еще в пяти дисциплинах: фигуры, соло, комби, дуэт и дуэт смешанный.

«У нас уже есть хорошие результаты — есть спортсмены, которые стали чемпионами мира и Европы, у нас есть победители чемпионатов и спартакиад народов России. Поэтому — добро пожаловать в наш вид спорта, всегда рады видеть вас в бассейне дворца спорта „Олимпийский“», — сказала трехкратная олимпийская чемпионка, президент Федерации синхронного плавания России Ольга Брусникина.

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