Подмосковье 19 декабря 2023, 17:00 Международные соревнования по синхронному плаванию начнутся в Чехове 20 декабря Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

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Свыше 300 спортсменов 2011 года рождения и младше примут участие в XIV международных соревнованиях по синхронному плаванию «Русская матрешка». Турнир пройдет в Чехове с 20 по 24 декабря.

В Минспорте Подмосковья рассказали, что на соревнованиях соберутся синхронистки из России, Белоруссии, Казахстана, Узбекистана и Сингапура.

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«Самые юные спортсмены приезжают не только продемонстрировать свой уровень подготовки, но и получить презенты, поскольку эти старты проходят в преддверии Нового года. К нам в гости заглядывают Дед Мороз и Снегурочка и вручают новогодние подарки. Это хорошая традиция, которая длится не первый год», — рассказала о соревнованиях президент Федерации синхронного плавания России Ольга Брусникина.

Турнир «Русская матрешка» проводится в Подмосковье с 2008 года и уже стал визитной карточкой Московской области. Соревнования пройдут во дворце спорта «Олимпийский» в Чехове.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Московской области на 40% увеличат зарплаты ведущим спортсменам и тренерам.

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