Подмосковье 01 июня 2023, 12:02 Международные соревнования по плаванию на открытой воде Swimcup пройдут в Подмосковье летом

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Турниры по плаванию на открытой воде пройдут в Подмосковье летом. Это серия из четырех заплывов для любителей и профессионалов, которые проведут в рамках международных соревнований — Кубок чемпионов Swimcup.

Как рассказали в Минспорте Подмосковья, турниры проведут в живописных локациях. Первый из них пройдет 3 июня на Торбеевском озере в Сергиевом Посаде. Участники преодолеют дистанции от 1000 до 4000 метров.

Следующий старт состоится 17 июня в Истре. Его проведут на территории пансионата «Высотка». Дистанция заплывов будет варьироваться от 1000 до 5000 метров. Следующее соревнование пройдет 13 августа на Пестовском водохранилище в Мытищах. Заключительное событие проведут 26 августа на Озернинском водохранилище в Рузе.

Прием заявок на участие открыт по ссылке. Зарегистрироваться могут профессионалы и любители старше 14 лет.

Для гостей чемпионата организуют трансфер до места проведения и обратно. Подробнее о мероприятии можно узнать на сайте.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о новой спортивной инфраструктуре. По его словам, регион растет и должен отвечать всем вызовам времени.

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