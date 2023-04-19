Подмосковье 19 апреля 2023, 15:52 Международные эксперты провели для врачей Подмосковья обучение по реанимации детей

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«Международная панорама» для детских врачей прошла в Доме правительства Подмосковья. В ней приняли участие более 500 медицинских сотрудников Московской области.

Темой мероприятия стала: «Оценка, стабилизация и реанимация при острых нарушениях дыхания у детей». С лекцией выступил заведующий методическим аккредитационно-симуляционным центром НМИЦ ДГОИ имени Дмитрия Рогачева Лоайса Уго Карлос.

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«Обучающее мероприятие в формате „Международная медицинская панорама“ проводятся не в первый раз и хорошо себя зарекомендовали. Гибридный формат мероприятия позволяет подключаться к трансляции не только врачам Московской области, но и врачам из 40 регионов Российской Федерации, которые участвуют в проекте „Наш участковый врач“, — отметила директор НИКИ детства Нисо Одинаева.

Программа переподготовки педиатров заработала в Подмосковье — об этом сообщил губернатор Андрей Воробьев. С ее помощью врачи могут совершенствовать навыки, делиться опытом и даже справляться с профессиональным выгоранием.

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