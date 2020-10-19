Международное исследование «PISA для школ» даст оценку качеству подмосковного образования

До 8 ноября в исследовании примут участие 150 подмосковных школ, они были отобраны в результате независимой выборки из всех среднеобразовательных учреждений региона. В исследовании принимают участие обучающиеся в возрасте 15-ти лет, количество участников также определяется выборкой и может быть разным.

«В ходе компьютерного тестирования будет определен уровень владения обучающимися читательской, математической и естественно-научной грамотностью. Исследованием предусмотрена анкета, вопросы которой затрагивают культурные, материальные и образовательные ресурсы семьи», — сообщила Каклюгина.

Участие подмосковного региона в исследовании позволит получить независимый анализ состояния системы образования и рекомендации по повышению качества общего образования в Московской области, добавила министр.