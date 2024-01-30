Подмосковье 30 января 2024, 10:54 Международная выставка технологий производства картофеля прошла в Подмосковье Пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия МО

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Выставка «Картофель и овощи» прошла в Красногорске. Специалисты Министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья провели круглый стол по вопросу развития российской селекции «Достижения, вызовы, возможности сотрудничества».

«Совместно с представителями научных учреждений руководители семеноводческих предприятий Московской, Тверской, Ярославской, Вологодской, Костромской областей обсудили вопросы развития картофелеводства, а также современное состояние и перспективы развития селекции индустриальных сортов», — сообщил заместитель председателя правительства Московской области Владислав Мурашов.

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Производители семян картофеля из Московской области наладили диалог с представителями хозяйств соседних областей. Селекционеры обсудили взаимодействие для выращивания индустриальных сортов картофеля.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал разработать механизм сельхозипотеки.

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