Подмосковье 25 января 2023, 14:32 Международная выставка оборудования для молочной продукции открылась в Красногорске

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Более 140 производителей оборудования для переработки молока из России и других стран мира принимают участие в выставке DairyTech, которая открылась в Красногорске. В региональном министерстве сельского хозяйства и продовольствия рассказали подробнее об этом мероприятии.

Свои агрегаты и установки привезли в Красногорск компании из 13 стран мира. Кроме России, это Австрия, Белоруссия, Германия, Испания, Италия, Китай, Нидерланды, Польша, Словакия, Турция, Франция и Чехия.

На выставке можно увидеть новейшее оборудование для сельскохозяйственных производителей. Например, это автоматическая линия по нарезке и упаковке сыра, а также вертикальная формовочная колонна, которая может работать автономно. Это автоматы для фасовки сливочного масла и творожной массы и другие устройства для упаковки.

Впервые на DairyTech свое оборудование представят производители из Турции. Преимущества турецкого плавильного котла для сыра можно изучить на отдельном стенде.

В конце года губернатор Андрей Воробьев наградил аграриев Подмосковья за высокие результаты. Регион лидирует в России по производству сыров, мороженого, кондитерских изделий, макарон, мясных консервов и не только.

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