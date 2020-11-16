Международная школа Wunderpark в Истре получила главную награду фестиваля «Зодчество»

Источник фото: Даниил Анненков

Я поздравляю авторов школы Wunderpark с заслуженной наградой. Это, безусловно, высококлассный проект, у него интересная история, и, конечно, мотивирующая архитектура, безупречно исполненная в материале Александра Кузьмина главный архитектор Московской области.

Международная школа Wunderpark — это уникальный пример единства современной архитектуры и новаторской образовательной среды. «Пятилепестковое здание аккуратно интегрировано в ландшафт и представляет собой гибкое трансформируемое пространство обучения и взаимодействия», — сказано в релизе.

Источник фото: Даниил Анненков

Само здание вписано в компактный круг, а функциональные блоки-лучи подняты на V-образные опоры и сгруппированы вокруг центрального атриума. Планировочным ядром школы является атриум с амфитеатром. Внутренние учебные пространства представляют собой блоки разной величины, подходящие для разного формата занятий.

Источник фото: Даниил Анненков

«Сегодняшнее образование выдвигает новые требования к качественным характеристикам учебного пространства, и в ответ на этот запрос появляются замечательные проекты. Мне очень приятно, что ряд таких школ реализуется на территории Подмосковья», — сказала главный архитектор Московской области Александра Кузьмина.

Источник фото: Даниил Анненков

Также она отметила бережное отношение к историческому и культурному наследию региона авторов и заказчиков проекта. Во время строительства школы на участке были обнаружены ценные археологические артефакты — предметы древней Фатьяновской культуры, которые были бережно сохранены и теперь экспонируются в школьном музее.

«Хрустальный Дедал» — самая почетная награда смотра-конкурса, который ежегодно проходит в рамках «Зодчества». Церемония награждения лауреатов XXVIII международного фестиваля прошла в Гостином дворе 13 ноября.