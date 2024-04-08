Подмосковье 08 апреля 2024, 10:34 Международная научная конференция школьников прошла в Подмосковье Министерство образования МО

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Международная научная конференция базовой школы РАН прошла в Подмосковье. Свои исследования представили ученые из Белоруссии, Хабаровской, Волгоградской и Московской областей.

Как рассказали в Минобразования Подмосковья, конференцию провели в лицее № 10 в Одинцове.Для участия в заключительном этапе отобрали 100 работ по пяти направлениям. Жюри определило 38 призеров, 15 победителей и 12 лауреатов.

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Ребята подготовили работы по нескольким секциям. Среди них «Социальная медицина», «Математика в созвездии наук», «Промышленный дизайн-онлайн», «Цифровые технологии» и другие. При этом свыше 20 работ представили в онлайн-формате.

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