Подмосковье 22 июня 2023, 08:20 Международная летняя театральная школа открылась в Звенигороде

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Международная летняя театральная школа стартовала в Звенигороде. В течение месяца молодые актеры смогут прокачать свое мастерство и принять участие в мастер-классах.

В этом году школа собрала 95 молодых артистов из 10 стран. Чтобы попасть на обучение, претенденты проходили серьезный кастинг: записывали визитку, творческое видео, а также рассказывали о себе и своем театре.

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Педагогический состав именитый — ведущие специалисты лучших вузов страны. С актерами будут работать пять режиссеров. Среди занятий — обучение современному танцу, фехтованию и ритмике.

«Находиться мы здесь будем с 20 июня по 18 июля. У нас с утра начинаются всякие занятия: это сценическая речь и движение, актерское мастерство, танец, вокал. Все как в театральном институте. Во второй половине дня начинаются репетиции. Все зависит от того, к какому режиссеру ты попадаешь. Завтра у нас будет кастинг», — рассказала актриса Евгения Баринова.

Участники не только прокачивают актерский скилл и осваивают навыки профессии, но и обретают новые знакомства и находят единомышленников. По словам организаторов, за месяц обучения актеры становятся настоящей командой.

Итогом работы станет постановка пяти спектаклей разного жанра: драматического, кукольного, хореографического и экспериментального. Публичные показы пройдут с 13 по 16 июля на театральных площадках Москвы и Подмосковья. Зрители смогут попасть на спектакли бесплатно по предварительной регистрации.

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