Международная конференция о работе мемориальных музеев пройдет в Клину | 360°

Подмосковье 26 октября 2022, 10:35 Международная конференция о работе мемориальных музеев пройдет в Клину

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Международная конференция «Мемориальные музеи в культурном пространстве XIX–XXI веков» пройдет 27 октября в Государственном мемориальном музыкальном музее-заповеднике П. И. Чайковского в Клину. На ней обсудят актуальные проблемы деятельности учреждений и перспективы их развития.

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В декабре этого года музей-заповедник П. И. Чайковского отметит 128-летие. В нем полностью сохранили обстановку последних лет жизни композитора, а также музыкальное и литературное наследие. Научную конференцию в нем проводят ежегодно совместно с Ассоциацией музыкальных музеев и коллекционеров.

Спикеры расскажут об истории мемориальных музеев, обсудят проблемы собирания и хранения, творческое наследие, особенности научно-исследовательских проектов и перспективы развития таких комплексов. Особое внимание уделят истории и деятельности музеев П. И. Чаковского и С. В. Рахманинова, который отметит 150-летие в следующем году.

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