15 сентября 2023, 21:19
Международная инклюзивная регата стартовала в Мытищах
Международная инклюзивная благотворительная регата «Сильнейшие люди мира — особенным детям» взяла старт в акватории Пироговского водохранилища с причалов яхт-клуба «Березки». Всего в соревнованиях участвуют 17 экипажей яхтсменов с инвалидностью из России, стран Европы, Азии и Африки.
Состязание входит в состав парусной регаты «Кубок России по инклюзивному парусному спорту». Организаторами выступили международный союз неправительственных организаций «Ассамблея народов Евразии», Общероссийская общественная организация «Сильнейшая нация мира» и участники проекта «Открыто для всех», а также благотворительные фонды «Подари Любовь Миру» и «Благо Дари Миру».
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