Подмосковье 21 апреля 2023, 16:44 Методический семинар об обучении детей с ОВЗ пройдет в Балашихе АСОУ

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Региональный методический семинар пройдет на базе школы № 22 в Балашихе 25 апреля. Он пройдет для сотрудников образовательных учреждений, в которых обучают детей с особенностями здоровья.

Семинар проведет Академия социального управления. На нем учителя обменяются опытом разработки моделей обучения детей с ОВЗ.

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«Региональный методический семинар проводится с целью организации коммуникативной площадки по обмену опытом по вопросам разработки вариативных моделей получения образования обучающимися с ОВЗ и инвалидностью, находящихся на надомном обучении и длительном лечении в стационаре», — рассказали в Минобразования.

Подробнее о мероприятии можно узнать по ссылке.

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