Подмосковье 23 июня 2023, 12:32 Методические рекомендации по оформлению интерьера школ разработали в Подмосковье

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Мособлархитектура разработала методические рекомендации по оформлению интерьера школ. Они позволят дополнить учебное пространство новыми функциональными возможностями и создать для школьников комфортную учебную среду.

«Мы продолжаем работать над повышением комфорта и совершенствованием качества интерьеров социальных объектов Московской области с учетом всех современных требований образования. Мособлархитектура разработала новые методические рекомендации для архитекторов, дизайнеров и проектировщиков», — прокомментировал министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

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Мособлархитектура разработала несколько концепций: «Скандинавия», «Минимализм» и «Hi-Tech». Рекомендации по оформлению затрагивают общественные пространства, спортзалы, столовые, библиотеки и классы.

Стиль «Скандинавии» подразумевает много света и натуральных материалов. Основной цвет — белый с добавлением пастельных тонов. Также для детей и взрослых разработали интуитивно понятную систему навигации. Согласно концепции «Минимализм», школа будет выполнена в пастельных оттенках с контрастными элементами. «Hi-Tech»-пространства выполнят в сочетании пастельных оттенков и текстур бетона и дерева. Пространства для отдыха оснастят мобильной мебелью — пуфами ярких цветов.

«Огромную роль в интерьере, конечно, играет цвет, особенно, когда речь идет об оформлении детских образовательных учреждений. Дизайн интерьера должен соответствовать законам цветовосприятия и детской психологии. Недопустимо случайное использование цвета, монотонность или наоборот пестрота», — прокомментировала главный архитектор Московской области Александра Кузьмина.

Ознакомиться с рекомендациями можно по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона рассказал о строительстве новых школ и детских садов.

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