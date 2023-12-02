Подмосковье 02 декабря 2023, 20:48 Метель и сильный ветер спрогнозировали в Подмосковье в воскресенье Фото: unsplash.com

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В Москве и Подмосковье все воскресенье, 3 декабря, ожидается сильный снегопад. Местами пройдет метель, а порывы ветра достигнут скорости 16 метров в секунду, на дорогах будет гололедица. Об этом сообщили в региональном Минтрансе.

Ведомство попросило водителей по возможности отказаться от поездок на личном транспорте. Если же поездку не удалось отложить, то за рулем не нужно отвлекаться на телефон, а следует быть предельно внимательным на поворотах, мостах и эстакадах и в зонах пешеходных переходов.

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