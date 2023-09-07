Подмосковье 07 сентября 2023, 15:30 Металлоцентр в Дмитрове откроет новый склад для хранения стали и профильных труб Главгосстройнадзор МО

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Склад для хранения профильных труб построят в поселке Некрасовском в Дмитрове. Его площадь составит 11 тысяч квадратных метров.

Как рассказали в Главгосстройнадзоре Подмосковья, здание планируют достроить до конца года. Сейчас на объекте трудятся 45 человек и три машины.

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На нем будут хранить металлопрокат: сталь в рулонах и профильные трубы.

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