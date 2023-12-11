11 декабря 2023, 10:37
Металлическую сетку извлекли из пищевода мужчины в больнице в Видном
Мужчина 37 лет поступил в больницу в Видном с жалобами на кашель, затрудненное дыхание и ощущение инородного предмета в горле. Во время обследования врачи обнаружили в пищеводе пациента металлическую сетку.
Как инородное тело там оказалось, мужчина объяснить не смог. Диаметр сетки составлял почти два сантиметра. Трудность заключалась в том, что при извлечении объекта была вероятность поранить стенки пищевода.
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«Мы решили извлечь инородный предмет щипцами для биопсии — инструментом, используемым для забора биологического материала. Операцию провели под местной анестезией, длилась она полчаса», — сообщила заведующая клинико-диагностическим отделением Татьяна Шашкова.
Сейчас пациент чувствует себя хорошо и уже выписан.
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