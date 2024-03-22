Подмосковье 22 марта 2024, 16:21 Металлические элементы для крыш начнут производить в Щелкове Пресс-служба Главгосстройнадзора МО

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Реконструкция производственного цеха компании «Автоклавы высокого давления и температуры» началась в Щелкове. После этого здесь начнут производить металлические элементы для кровель.

В Главгосстройнадзоре Московской области рассказали, что основное назначение будущего производственного цеха — развитие комплекса услуг для строительных организаций региона. Площадь двухэтажного здания превысит 10,5 тысячи «квадратов».

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После реконструкции в цехе начнут производить кровельные элементы из оцинкованной стали — карнизы, желоба для водостоков, снегозадержатели, ограждения и декор.

Проект находится на сопровождении Центра содействия строительству.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье лидирует по строительству и обновлению школ.

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