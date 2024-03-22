22 марта 2024, 16:21
Металлические элементы для крыш начнут производить в Щелкове
Реконструкция производственного цеха компании «Автоклавы высокого давления и температуры» началась в Щелкове. После этого здесь начнут производить металлические элементы для кровель.
В Главгосстройнадзоре Московской области рассказали, что основное назначение будущего производственного цеха — развитие комплекса услуг для строительных организаций региона. Площадь двухэтажного здания превысит 10,5 тысячи «квадратов».
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После реконструкции в цехе начнут производить кровельные элементы из оцинкованной стали — карнизы, желоба для водостоков, снегозадержатели, ограждения и декор.
Проект находится на сопровождении Центра содействия строительству.
Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье лидирует по строительству и обновлению школ.
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Строительство
Щелково
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