07 сентября 2023, 18:43
Место посадки у метро «Лухмановская» изменится для 5 автобусных маршрутов из Люберец
С 8 сентября маршруты пяти автобусов из Люберец в Москву изменятся. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.
Теперь посадка и высадка пассажиров в районе станции метро «Лухмановская» будет на одноименной остановке Московского скоростного диаметра.
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Правило затронет автобусы № 14, 1225, 1227, 1232 и 453.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об улучшении системы транспорта в регионе.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
Люберцы
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