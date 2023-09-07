Подмосковье 07 сентября 2023, 18:43 Место посадки у метро «Лухмановская» изменится для 5 автобусных маршрутов из Люберец Фото: unsplash.com

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С 8 сентября маршруты пяти автобусов из Люберец в Москву изменятся. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.

Теперь посадка и высадка пассажиров в районе станции метро «Лухмановская» будет на одноименной остановке Московского скоростного диаметра.

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Правило затронет автобусы № 14, 1225, 1227, 1232 и 453.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об улучшении системы транспорта в регионе.

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