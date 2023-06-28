Подмосковье 28 июня 2023, 14:09 Место посадки пассажиров на маршруты Подмосковья изменится у станции метро «Котельники» с 15 июля Минтранс Подмосковья

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Место посадки пассажиров на 15 автобусных маршрутов изменится в Подмосковье с 15 июля. Это связано с установкой новых остановочных павильонов, которые появятся на дублере Новорязанского шоссе у метро «Котельники».

Новое место будет располагаться в 130 метрах от выхода № 2 станции метро «Котельники». Изменение затронут 15 маршрутов. Среди них № 325к, 327к, 376к, 328к, 369к, 332к, 313к, 333к, 318к, 331к, 460к, 978к, 402к, 403к и 358к.

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Сейчас автобусы принимают пассажиров на остановке на разворотной площадке вблизи метро.

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