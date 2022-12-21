Подмосковье 21 декабря 2022, 10:00 Место обрушения канализационного коллектора восстановили на улице Калинина в Щелкове

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Коммунальщики продолжают устранять последствия крупной аварии на канализационном коллекторе в поселке Загорянском округа Щелково. Принято решение о монтаже нового участка трубопровода.

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Коллектор, по которому отходы из Королева идут на очистные сооружении в Щелкове, прорвало около платформы Загорянская 13 декабря. На место сразу выехали аварийные бригады и приступили к ликвидации аварии.

Московская областная аварийно-восстановительная служба совместно с МУП «Межрайонный Щелковский водоканал» провела перекачку стоков в обход поврежденного участка с помощью девяти насосных станций. Излив на дорогу и частные жилые территории удалось остановить.

Поврежденный участок трассы определен, выполнены работы по промывке места обрушения коллектора, проведены другие работы. На рабочем совещании принято решение о монтаже нового участка коллектора. Для этого в ночь на 21 декабря в Королеве приостановили деятельность КНС.

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