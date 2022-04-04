04 апреля 2022, 11:10
Место ДТП с автобусом под Волоколамском расчистят от последствий
МЧС привлекло более 40 человек к расчистке последствий ДТП под Волоколамском
Рейсовый автобус пробил ограждение и упал с поста около Волоколамска. Более 40 человек ликвидируют последствия ДТП. Об этом сообщило агентство городских новостей «Москва».
Автобус пробил отбойник моста и упал на прилегающую дорогу. Известно, что к расчистке трассы уже привлекли 41 человека и 15 единиц техники. О сроках полного устранения последствий аварии пока не сообщается.
ДТП произошло утром четвертого апреля. В автобусе находилось 20 пассажиров. 13 из них получили травмы, их доставили в Волоколамскую областную больницу.
Стало известно, что количество жертв аварии увеличилось до трех. Двое человек умерли на месте, еще один пассажир скончался в больнице.